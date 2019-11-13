"0:5 от Украины горит в наших сердцах" – форвард российского клуба

Джордже Деспотович выступает за росссийский "Оренбург"

Форвард сборной Сербии Джордже Деспотович заявил, что национальная команда Украины является невероятной мотивацией для его партнеров по сборной. Джордже считает, что результат прошлого матча стоит исправить в ответной игре.

"Украина — это невероятная мотивация для всех игроков сборной, потому что все захотят наверстать упущенное. 0:5 горит в наших сердцах. Это был ужасный день для сборной Сербии и происшедшее нужно исправить на поле. Чемпионат Европы — мечта для каждого из нас, поэтому даже минимальный шанс попасть туда должен быть использован", — цитирует слова нападающего sportarena.com

Первая встреча Украины и Сербии в рамках отбора завершилась крупной победой украинцев во Львове со счетом 5:0.

С Люксембургом сербы проведут матч 14 ноября, с Украиной — 17-го.

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Сербия за два тура до конца отборочного раунда занимает третье место в группе B с 10 очками. Отставание от Португалии составляет лишь одно очко.