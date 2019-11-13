"0:5 от Украины горит в наших сердцах" – форвард российского клуба

Форвард сборной Сербии Джордже Деспотович заявил, что национальная команда Украины является невероятной мотивацией для его партнеров по сборной. Джордже считает, что результат прошлого матча стоит исправить в ответной игре.
"Украина — это невероятная мотивация для всех игроков сборной, потому что все захотят наверстать упущенное. 0:5 горит в наших сердцах. Это был ужасный день для сборной Сербии и происшедшее нужно исправить на поле. Чемпионат Европы — мечта для каждого из нас, поэтому даже минимальный шанс попасть туда должен быть использован", — цитирует слова нападающего sportarena.com
Первая встреча Украины и Сербии в рамках отбора завершилась крупной победой украинцев во Львове со счетом 5:0.
С Люксембургом сербы проведут матч 14 ноября, с Украиной — 17-го.
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Сербия за два тура до конца отборочного раунда занимает третье место в группе B с 10 очками. Отставание от Португалии составляет лишь одно очко.
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