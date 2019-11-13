"0:5 от Украины горит в наших сердцах" – форвард российского клуба

 
Ексклюзивы
1/5
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 1926
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1584
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 783
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 531
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3546
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 531
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 324
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1170
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2943
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 450
Фото
Все фото
11
17
14
3
15
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Видео
Все видео
Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании
Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании
Неудачи команд Зинченко и Малиновского: результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках
Неудачи команд Зинченко и Малиновского: результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках
"Они взяли меня за яйца и до сих пор держат" - украинский футболист о клубе Реброва
"Они взяли меня за яйца и до сих пор держат" - украинский футболист о клубе Реброва
"Ювентус" оказался сильнее "Милана"
"Ювентус" оказался сильнее "Милана"
Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 531
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1260
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 954
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3879
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2124
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 909
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
среда, 13 ноября 2019 15:24

"0:5 от Украины горит в наших сердцах" – форвард российского клуба

  Комментировать
&quot;0:5 от Украины горит в наших сердцах&quot; – форвард российского клуба
Джордже Деспотович выступает за росссийский "Оренбург"

Форвард сборной Сербии Джордже Деспотович заявил, что национальная команда Украины является невероятной мотивацией для его партнеров по сборной. Джордже считает, что результат прошлого матча стоит исправить в ответной игре.

"Украина — это невероятная мотивация для всех игроков сборной, потому что все захотят наверстать упущенное. 0:5 горит в наших сердцах. Это был ужасный день для сборной Сербии и происшедшее нужно исправить на поле. Чемпионат Европы — мечта для каждого из нас, поэтому даже минимальный шанс попасть туда должен быть использован", — цитирует слова нападающего sportarena.com

Первая встреча Украины и Сербии в рамках отбора завершилась крупной победой украинцев во Львове со счетом 5:0.

С Люксембургом сербы проведут матч 14 ноября, с Украиной — 17-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина все удивила" – вратарь Сербии

Сербия за два тура до конца отборочного раунда занимает третье место в группе B с 10 очками. Отставание от Португалии составляет лишь одно очко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"0:5 от Украины горит в наших сердцах" – форвард российского клуба». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
ноября

Арестовали украинского языковеда

Кремль изменили отношение к певцу-изгнаннику

Княгиня Монако снялась в триллере

Ради войны с украинцами Россия разорвала международный договор

Разрушили украинский город

Террористы заложили бомбы на стадионе

Самое читаемое
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 21213
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
3
 Просмотров: 13554
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
 Просмотров: 11250
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 10809
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 7947
Спорт
Черниговская детская школа требует €300 тис. за Ярмоленко
Черниговская детская школа требует €300 тис. за Ярмоленко Просмотров: 351
"Украина все удивила" – вратарь Сербии
"Украина все удивила" – вратарь Сербии Просмотров: 1422
На матче "Мальме" – "Динамо" не будет свободных мест
На матче "Мальме" – "Динамо" не будет свободных мест Просмотров: 243
Канадский хоккейный эксперт "обидел" эмигрантов напоминанием о красном маке.
Канадский хоккейный эксперт "обидел" эмигрантов напоминанием о красном маке. Просмотров: 153
Аdidas перевернул вверх ногами флаг сборной России
Аdidas перевернул вверх ногами флаг сборной России Просмотров: 540
Больше всего комментируют
11
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
6
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
6
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
4
Игрок сборной Украины рассказал, почему в команде общаются на русском
Голосов: 901
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua