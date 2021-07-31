€ 15 миллионов. Яремчук прилетел в Лиссабон на подписание контракта с "Бенфикой"

Роман Яремчук четыре сезона отыграл за "Гент". Фото: r.yaremchuk / Instagram

25-летний нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук близок к завершению перехода в лиссабонскую "Бенфику". Об этом информирует итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

Как отмечает источник, футболист несколько часов назад приземлился в Лиссабоне для того, чтобы уладить последние детали по своему переходу из "Гента".

Ранее переговоры с Яремчуком вела итальянская "Рома".

"Бенфика" заплатит за украинца € 15 млн.

3 августа португальцы сыграют в квалификационном раунде Лиги чемпионов с российским "Спартаком".

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Яремчук перешёл в "Гент" из киевского "Динамо" в 2017 году. В минувшем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Вулверхэмптона", "Арсенала", "Милана" и "Ромы".