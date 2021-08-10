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четверг, 12 августа 2021 07:25

Украина заселяют новые насекомые

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За последние 10-15 лет в Украине видоизменилась жизнь насекомых. Исчезают привычные жуки-олени, жужелицы, златки, бабочки-горцы, перламутровки, меньше пчел. Появляются новые виды саранчи, комаров, моли, мух. Распространенные у нас насекомые иначе ведут себя, размножаются, мигрируют.

- Почти на всех курортах Черного и Азовского морей мы наблюдали нашествие божьих коровок, - говорит 48-летний Григорий Попов из Института зоологии им. Ивана Шмальгаузена Национальной академии наук Украины. - Божьи коровки - хищники. Мигрировали в прибрежные районы, там развелось много тли, которую они едят. Те размножаются, потому что хорошо перезимовали растения на фоне влажной весны и лета. В природе все связано. Божьи коровки долетают до моря и останавливаются, потому что не могут перелететь. Передвигаются по побережью.

В этом году люди жаловались на майских жуков.

- Их количество не возросло. Весна продолжалась три недели вместо трех месяцев. Все майские жуки вылетели сразу, образовались стаи. Миграции и колебательные явления в природе - норма.

Насекомые исчезают?

- Из-за обработки агропромышленных культур пестицидами становится меньше пчел. Беда не в том, что у нас не будет меда. А в том, что некому будет опылять растения, упадут урожаи.

Из-за химикатов исчезают бабочки-горцы, перламутровки, синявки, серчанки. Они опылители. Гибнут степные насекомые, потому что земли распахивают. Например, уже не встретишь степного конька-толстяка.

Исчезает жук-олень. Его нельзя уничтожать, потому что занесен в Красную книгу Украины. Но личинки живут в старых дубах. Люди выпиливают леса, это убивает миллионы особей. С жуком-носорогом дела лучше. Он откладывает яйца в гнилые опилки, их пока достаточно, и в гнилые корни груш, яблонь, орехов.

На место исчезнувших видов приходят другие. Чем это грозит?

- Угрозу представляют не насекомые, а их количество. И болезни, которые могут перенести.

Летняя жара способствует саранче. Она мигрирует к нам преимущественно из Краснодарского края России, там не хватает еды. Угроза в том, что быстро размножается. Очаги этих насекомых надо уничтожать, пока не поздно. Потеряем момент - ущерб будем измерять миллионами гривен. Потому что большая стая саранчи весит тысячи тонн, сжирает все - поля, кусты, деревья. В Африке из-за этого от голода страдают целые народы. Угрозой является и наша, местная саранча, которая может распространиться в жаркие годы.

С 2000 года в Украине живет каштановая моль. Ее завезли из Македонии. Появляются тропические комары, которые были только в Африке и Северной Америке. Они переносят возбудителей лихорадки Западного Нила и других лихорадок. Через год, два, 10 эта болезнь может дойти до Украины. У людей, которые живут возле аэропортов в Западной Европе, фиксируют случаи этих заболеваний.

Пятую часть урожая планеты съедают насекомые, по данным Всемирной организации питания. Но люди вырывают еду у насекомых - травят их пестицидами.

Как бороться с вредителями?

- В природе нет однозначно вредных насекомых. Например, в Соединенных Штатах Америки таковым не считают колорадского жука. Живет в гористой местности, не вредит. Стал мешать, когда человек завез его в картофельные поля и в Европу.

Вновь становится популярным биологический способ защиты растений. Ученые выводят насекомых-хищников, которые уничтожают насекомых-вредителей. Агрохолдинги в мире имеют собственные биолаборатории. Выводят клопов, клещей, мух. Хищные мухи-ценозии напоминают обычных комнатных, но меньше. Их селят в теплицах. Съедают вредителей на оранжерейных растениях.

- В западных и южных областях Украины ширится белая цикадка, - говорит энтомолог 60-летний Василий Чумак из Ужгородского национального университета. - Выглядит, как пушок на деревьях. Эти насекомые выпивают сок из растений.

Недавно в Украине появилась виноградная минирующая моль. Попала из Испании. Прогрызает в растениях ходы - выглядят, как узоры.

С 2010 года в южных областях страны завелась дынная муха. Вместе с бахчевыми попадает в другие регионы. Как и американская вишневая муха.

Количество насекомых меняется в результате деятельности человека. На пшеничном поле насекомых больше, потому что его не так обрабатывают пестицидами, как подсолнечник, рапс или сою.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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