"С телефона уменьшает обороты двигателя"

- Канистру бензина экономлю ежемесячно. Это более 600 гривен, - говорит киевлянин 64-летний Сергей Заруцкий. Начал экономить весной, когда топливо подорожало. Ежедневно проезжает 60-70 км. - У меня 12-летний универсал "Шевроле Лачетти". Менее 11 литров бензина на 100 километров в городе машина не брала. Газ ставить не хотел - он подходит для тех, кто больше ездит.

Чтобы меньше тратить, Заруцкий попытался не прогревать машину и использовать дешевый бензин А-92 вместо А-95. Заменил свечи - одна из них работала с перебоями.

- Не заметил изменений, - продолжает. - Вернулся на 95-й и перекачал шины на 0,3 атмосферы, выбросил из автомобиля лишнее - саперную лопатку, семь баллончиков с автохимией, рыболовные снасти, дополнительную колонку низких частот с багажника. Также снял фаркоп - прицепа у меня нет. Вытащил запаску - в городе она не очень нужно, на каждом шагу шиномонтажи. Взвесил все это - машина стала легче на 67 килограммов. А потребление бензина уменьшилось на литр.

Сергей сменил минеральное масло на синтетическое - не такое вязкое. Промыл присадками систему подачи горючего. Поставил новые бензиновый фильтр и воздушный. Сделал развал-схождение передним колесам.

- На станции технического обслуживания показали, как перенастроить электронику, - рассказывает Сергей Заруцкий. - Под торпедой есть разъем для диагностики автомобиля. За 400 гривен купил блютуз-приставку. Присоединил телефон. С мобильного могу сбавлять обороты двигателя, потребление бензина и состав топливной смеси. Например, выбрал режим - в смесь сгорания для двигателя добавлять меньше бензина. В городе начал укладываться в 8 литров на 100 километров. На трассе машина берет почти 7. Даже когда была новее, так мало не "ела". Правда, слабее разгоняется и хуже тянет, чем раньше.

В экономии горючего важно учитывать аэродинамику машины и нагрузки на двигатель, считает инструктор по вождению автошколы 44-летний Александр Наумович:

- Вижу, что модными стали кровельные багажники. Люди ездят на больших джипах с креплением для груза. А некоторые не снимают с крыши аэродинамические боксы, даже если они пустые. Это все добавляет не менее литра горючего. "Такие багажники увеличивают сопротивление воздуху автомобиля. Растет расход топлива. Так же базарный тюнинг - разные решеточка, накладки, спойлеры, "мухобойки" и накладки на фары.

Увеличивают расход топлива открытые окна на большой скорости. Летом при скорости более 110 километров в час на трассе лучше использовать кондиционер на минимальной мощности.

Советует поддерживать минимальные обороты двигателя и реже использовать первую и вторую передачи.

- На них у машины самый большой аппетит, - говорит Александр Наумович. - Забудьте о прогревании машины. Прогревать современное авто - то же, что сорить деньгами. Это ничего двигателю не дает в теплое время.

Во время движения следует удерживать до 2 тысяч оборотов, переключаться на передачи как можно раньше. Если, скажем, машина хоть немного катится с горки, начинайте движение со второй или третьей скорости. В городе используйте накат по инерции.

На трассе стоит ехать не быстрее 90 километров в час. Активно пользоваться пятой передачей. Она прямая, на ней расходуется меньше бензина.

Если машина инжекторная, то накатом будете использовать столько же бензина, как на холостом ходу. Чтобы экономить, лучше катиться на пятой передаче. Тогда инжектор резко уменьшает подачу топлива в двигатель.

На карбюраторных и дизельных двигателях экономнее катиться на нейтральной.