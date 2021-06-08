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четверг, 10 июня 2021 00:30

Перепелов держать выгоднее чем кур

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- Выращиваю перепелов. С курами хлопот больше и дольше ждать яиц, - рассказывает Антонина Мельник, 42 года, из города Лановцы Кременецкого района Тернопольской области.

- Перепелки редко болеют, мало едят. За день каждая съедает не более 50 граммов. Для стабильного набора веса кормлю в одинаковое время, по четыре раза в день.

Выращивает японскую породу перепелов. Несут по 280 яиц в год. К забою готовы в два месяца. Едят комбикорм, измельченные люцерну или крапиву. Когда созревают кабачки с огурцами - дает их понемногу. Можно кормить измельченной кукурузой и ячменем. К ним добавляет толченый мел. Так яйца будут с твердой скорлупой. Перепела быстрее растут от дождевых червей и семян подсолнечника. Из них получают белок, от которого больше яиц.

- Перепела несутся на третий месяц после вылупления. А куры - на восьмой. Кто впервые пробует выращивать перепелов, для развода хватит четыре самки и самца.

Птиц держит в небольших клетках. Им должно быть тесно, чтобы меньше гуляли, а больше неслись. Подойдет утепленная проветренная ограда. Когда в ней душно - болеют.

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