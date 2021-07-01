Журналист потролил Ницой от имени Довбика

Крутчак от имени Довбика пригласил Ницой на матч. Фото: ISLND TV

Журналист Василий Крутчак позвонил писательнице Ларисе Ницой, притворившись футболистом Артемом Довбиком.

Ницой накануне раскритиковала Довбика. Тот говорил по-русски на брифинге после матча со Швецией.

Крутчак, притворившись Довбиком, пригласил Ницой за счёт сборной посетить матч Украины против Англии в Риме. Призвал публично заявить, что конфликт исчерпан.

Писательница согласилась. Но потом призналась, что у нее есть подозрения, что ее разыграли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спортсмены не виновны. Украинской ассоциации футбола посоветовали, как урегулировать языковой вопрос

Запись разговора опубликовали в Youtube Islnd TV.

Украинсцев возмутило, что футболисты сборной общаются на русском. В частности, ее использовал, отвечая на вопрос журналистов, автор победного гола в ворота сборной Швеции Артем Довбик.