Журналист потролил Ницой от имени Довбика

 
Ексклюзивы
1/5
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 414
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1278
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 135
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 126
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1080
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 117
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 315
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1458
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 585
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
5
9
3
7
10
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Премьер в футболке сборной Украины пришел на &quot;Книжковий Арсенал&quot;
Премьер в футболке сборной Украины пришел на "Книжковий Арсенал"
&quot;Уничтожает язык, подыгрывает России&quot; - активистам пытались помешать раздавать листовки о &quot;слуге народа&quot;
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
&quot;Слуг народа&quot; с &quot;русским миром&quot; нарисовали в карикатуре
"Слуг народа" с "русским миром" нарисовали в карикатуре
Видео
Все видео
Журналист потролил Ницой от имени Довбика
Журналист потролил Ницой от имени Довбика
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 828
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2232
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 774
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1116
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 12:35

Журналист потролил Ницой от имени Довбика

  Комментировать
Журналист потролил Ницой от имени Довбика
Крутчак от имени Довбика пригласил Ницой на матч. Фото: ISLND TV

Журналист Василий Крутчак позвонил писательнице Ларисе Ницой, притворившись футболистом Артемом Довбиком.

Ницой накануне раскритиковала Довбика. Тот говорил по-русски на брифинге после матча со Швецией.

Крутчак, притворившись Довбиком, пригласил Ницой за счёт сборной посетить матч Украины против Англии в Риме. Призвал публично заявить, что конфликт исчерпан.

Писательница согласилась. Но потом призналась, что у нее есть подозрения, что ее разыграли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спортсмены не виновны. Украинской ассоциации футбола посоветовали, как урегулировать языковой вопрос

Запись разговора опубликовали в Youtube Islnd TV.

Украинсцев возмутило, что футболисты сборной общаются на русском. В частности, ее использовал, отвечая на вопрос журналистов, автор победного гола в ворота сборной Швеции Артем Довбик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Журналист потролил Ницой от имени Довбика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Ради третьего брака Мэрилин Монро приняла иудаизм

Застрелили студента

Одного из лучших боксеров нашли мертвым. Он был мэром столицы

В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 13392
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 12699
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 8127
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 6525
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 6048
Сьогодення
Спортсмены не виновны. Украинской ассоциации футбола посоветовали как урегулировать языковой вопрос
Спортсмены не виновны. Украинской ассоциации футбола посоветовали как урегулировать языковой вопрос Просмотров: 765
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
 Просмотров: 315
Повышение роли украинского языка, престиж военной службы: Кабмин утвердил программу национально-патриотического воспитания
Повышение роли украинского языка, престиж военной службы: Кабмин утвердил программу национально-патриотического воспитания Просмотров: 126
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
 Просмотров: 1458
Служба поддержки Apple будет разговаривать на украинском
Служба поддержки Apple будет разговаривать на украинском Просмотров: 63
Больше всего комментируют
4
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
3
Сколько украинцев поддерживают изучение русского в школах
3
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
2
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
1
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Голосов: 122
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть