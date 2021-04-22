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четверг, 22 апреля 2021 17:51

Заговорили об украинском языке в PlayStation

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Заговорили об украинском языке в PlayStation
Пользователи приставки получили сообщение на украинском. Фото: OLDboi

На платформе PlayStation 5 может появиться украинский язык.

Слухи пошли после того, как информация об обновлении пришла украинском, сообщает блогер OLDboi.

Он показал скриншот информации украинской. Считает, что это может означать будущую украинизацию платформы.

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Sony может готовиться к тому, чтобы соответствовать закону об украинском языке. Блогер предполагает, что к 2022 году пользователи смогут выбрать украинский язык системы. Позже могут появиться украинские субтитры на эксклюзивные игры Sony.

Высший комиссариат по вопросам миграции в Португалии начал переводить инструкции и анкеты на украинский язык. Раньше люди обращались к властям с требованием предоставить перевод, сообщил председатель Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха в Facebook.

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