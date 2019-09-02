"Выбор сделали за вас" - писательницу возмутила ситуация с языком в школе

Лариса Ницой призывает родителей не поддаваться на манипуляции директоров школ Фото: shpalta.media

Детскую писательницу Ларису Ницой возмутила ситуация с изучением русского языка в одной из харьковских школ. Женщина отметила, что директора намеренно совершают нарушения.

"На собрании родителям раздают заявления, якобы они бы добровольно просят дирекцию ввести урок русского языка", - пишет она в Facebook.

Писательница предупреждает родителей, что это манипуляция и нарушение.

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"Директор прикрывает себя вашими заявлениями. Мол, родители просили. Конечно, часть из вас может хотеть русский язык. Учите на здоровье. Но знайте, вас лишили права выбора. Вы должны были получить на собрании не "добровольное" заявление, а список предметов на выбор. Из списка этих предметов, вы должны были выбрать самый нужный вашему ребенку.

А теперь ответьте честно, если бы вы получили подобный список - напротив какого предмета вы бы в первую очередь поставили галочку? Точно напротив русского? ". - отмечает Ницой.

Она рассказывает, что выбор сделали за родителей.

"Если вам скажет директор, что уже поздно что-то менять - не верьте! Когда я узнала о русском языке у своего сына 5 сентября. До конца месяца мы его уже не учили. Вы тоже сможете. Закон на вашей стороне. Причина только в одном, в вашей психологической устойчивости ", - подытожила она.

Все родители имеют право требовать полноценный список предметов.

Издатели не будут сокращать русскоязычные версии печатных СМИ и жалуются на необходимость дополнительно закупать бумагу для украинских изданий. По мнению Ницой, власть в Украине не заботится о культуре и распространении языка в публичной сфере. Занимается только интересами издателей.