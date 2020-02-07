"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского

Певица ответила на обвинения нардепа. Фото: Facebook

Певица Оля Полякова раскритиковала нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского.

В эфире ток-шоу "Право на власть" Бужанский заявил, что в Украине ущемляют русскоязычных. После этого Полякова обратилась к нему.

"Вас же никто не порабощает! Говорите на языке, на котором хотите. В чем проблема?" - ответила ему Полякова на украинском.

"Я еще раз говорю: русскоязычные школы переходят на государственный язык с 2020 года, а украиноязычные полностью - только с 2021 года. Почему?" - сказал Бужанский на русском.

"Потому что в Украине должен быть национальный язык, а вы говорите хоть на китайском!" - ответила на это Полякова.

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"А почему разный подход к разным школам?" - сказал Бужанский.

"Потому что в Украине должен быть свой национальный язык! Это вопрос самоидентификации! Вы кто вообще: украинец или русский? Ну, кто вы, скажите?! Кто?!" - ответила ему Полякова.

27 января в Харькове националисты помешали проведению пророссийского митинга под стенами Дома советов. Его организовал лидер городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрей Лесик.