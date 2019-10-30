Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме

Презентуют фильм, который разрушает мифы захватчиков об украинском языке Фото: nrcu.gov.ua

Закончили работу над документальным фильмом "Соловей співає. Доки голос має". Лента посвящена языковым проблемам в Украине.

"Задача, которую мы поставили перед собой, - собрать мифы об украинском языке, которые бытуют сейчас, существовали в Советском Союзе и даже Российской империи и абсолютно объективно, работая с очень профессиональными исследователями, лингвистами, археологами, искусствоведами, историками, эти мифы опровергнуть", - рассказала "Украинскому радио" участница творческой группы фильма Леся Воронюк.

В ленте рассмотрят устоявшиеся мифы, например, о том, что украинский - язык села, а города всегда были русскоязычными.

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Участники проекта проводили съемки во многих странах, в частности в Беларуси и в Израиле. Там изучали отношение населения к собственному языку. Пытались провести параллели.

"В языковом вопросе наследие Советского Союза до сих пор имеет последствия в Украине. И проблемой является то, что многие украинцы как раз не чувствуют в этом проблемы", - добавляет Воронюк.

Премьера фильма состоится 5 ноября в столичном Доме кино.

Работали над документальной лентой при поддержке благотворительного фонда "Лучшим быть" с 2016-го. В работе принимали участие журналистка Анастасия Федченко, режиссер Сергей Крымский, операторы Валентин Гринберг и Роман Мишковец, режиссер монтажа Демид Елизаров. Помогал им ныне покойный научный консультант Алексей Доля.