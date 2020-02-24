Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском

Мама обещает подать в суд, если ее языковые права не защитят. Фото: "Окна"

В Вишневом под Киевом врач-педиатр отказалась разговаривать с мамой и ее дочерью на украинском.

Мама Анастасия Нуца рассказала, что декларацию с местным врачом заключили заранее. Затем познакомились с ней. Когда медик начала говорить по-русски, ее попросили обращаться на государственном языке. Та отказалась, сообщают "Окна".

Анастасия обратилась на горячую линию Министерства здравоохранения с жалобой.

"Мать отказывается обслуживаться у русскоязычного врача", - написала врач в медицинской книжке девочки.

После инцидента администрация не стала извиняться.

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"Вы что, русского не понимаете?" - сказала представительница администрации по телефону.

Заместитель директора медучреждения заверил, что с врачом, которая отказалась перейти на государственный язык, уже провели беседу.

Анастасия обратилась с официальным письмом в медучреждение и подготовилась в случае необходимости пойти в суд для защиты своих языковых прав.

Стоматологиня из Киева Ирина Козак-Кедич неделю на работе делала вид, что не понимает русского языка. Получила первые результаты собственного опыта. Говорит, что прошел без эксцессов.