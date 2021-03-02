Во львовской школе вспыхнул языковой конфликт

Журналистка пожаловалась, что тренерка ведет занятия на русском. Фото: pexels.com

Шеф-редактор сайта "Твой город" Светлана Жабьюк пожаловалась на русскоязычных тренеров во Львове.

Она забрала ребенка из гимнастики из-за русскоязычных преподавателей, сообщает "Главком".

"Это старая школа, здесь почти все так общаются. Это не главное, на каком языке учат", - объясняли мне в коридоре родители других детей. Говорили негромко, почти шепотом. Возможно, чтобы не услышала тренер Даша, или же чтобы не было слышно львовскому СБУ, здание которого совсем рядом", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С трибуны убрали депутата, который отказался выступать на украинском языке

Журналистка добавила, что другой ребенок занимался воздушной гимнастикой в ​​другой спортивной школе. Во время тренировки там включали русские песни. Жабьюк попросила не делать этого и работники спортивной школы пошли навстречу.

В Днепре в общеобразовательной школе №11 произошел языковой скандал с участием представителей военкомата, которые пришли агитировать учащихся вступать в военные вузы. Военнослужащие получили замечание от старшеклассника за то, что проводили агитацию на русском.