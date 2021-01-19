Владелец кафе извинился за неуважение к украинскому языку

 
Ексклюзивы
1/5
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 387
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
1 Просмотров: 1143
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 540
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 387
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 684
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1431
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 981
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 972
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 837
Фото
Все фото
8
18
8
6
10
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
Видео
Все видео
Владелец кафе извинился за неуважение к украинскому языку
Владелец кафе извинился за неуважение к украинскому языку
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Ахтем Сейтаблаев призвал сферу услуг переходить на украинский
Ахтем Сейтаблаев призвал сферу услуг переходить на украинский
Актеры напомнили, когда сфера обслуживания должна перейти на украинский язык
Актеры напомнили, когда сфера обслуживания должна перейти на украинский язык
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
1 Просмотров: 1143
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3735
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 576
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2106
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6687
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 783
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
среда, 20 января 2021 01:13

Владелец кафе извинился за неуважение к украинскому языку

  Комментировать

Владелец столичной кофейни COFFEE Uncle Alex, недавно опубликовавший в Instagram унизительный комментарий относительно обслуживания на украинском языке, извинился перед украинцами.

"Я понял свою ошибку, я погорячился, насколько могу на украинском говорю и в дальнейшем буду. Подобного не повторится. Извините", - сказал мужчина на видео.

Также, по информации "33 канала", на платформе OLX заметили объявление о продаже этого кафе за $15 тыс. Сейчас оно там отсутствует, а кофейня продолжает свою работу.

Автор: 33tv.com.ua
  Владелец выставил заведение на продажу на платформе объявлений OLX. Сейчас оно там отсутствует.
Владелец выставил заведение на продажу на платформе объявлений OLX. Сейчас оно там отсутствует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обслуживание на украинском: сколько нарушений нового закона зафиксировали в первые дни

Недавно Кофейня COFFEE Uncle Alex опубликовало унизительный комментарий относительно языкового закона, который начал действовать вчера. Заведение расположено в районе Позняки в Киеве.

Пост возмутил граждан.

"Надеюсь вы скоро закроетесь. Таким рагулям не место в Украине. Нет возможности выучить язык, хоть не кощунствуйте", – комментировали пользователи сервиса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Владелец кафе извинился за неуважение к украинскому языку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 39117
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3
 1 Просмотров: 10782
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 8442
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели &quot;черного&quot; лесоруба
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели "черного" лесоруба
4
 Просмотров: 6579
Россиянам запретят жить в Крыму
Россиянам запретят жить в Крыму
 Просмотров: 6156
Сьогодення
Труханов попросил коллег разговаривать на украинском языке
Труханов попросил коллег разговаривать на украинском языке Просмотров: 747
"Разорвал отношения с друзьями, которые демонстрируют антиукраинскую позицию" - Рыбчинский
"Разорвал отношения с друзьями, которые демонстрируют антиукраинскую позицию" - Рыбчинский Просмотров: 1971
Обслуживание на украинском: сколько нарушений нового закона зафиксировали в первые дни
Обслуживание на украинском: сколько нарушений нового закона зафиксировали в первые дни Просмотров: 549
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 9 Просмотров: 24202
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
8
 7 Просмотров: 27504
Больше всего комментируют
6
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
2
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
2
Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
Голосов: 988
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть