Владелец кафе извинился за неуважение к украинскому языку

Владелец столичной кофейни COFFEE Uncle Alex, недавно опубликовавший в Instagram унизительный комментарий относительно обслуживания на украинском языке, извинился перед украинцами.

"Я понял свою ошибку, я погорячился, насколько могу на украинском говорю и в дальнейшем буду. Подобного не повторится. Извините", - сказал мужчина на видео.

Также, по информации "33 канала", на платформе OLX заметили объявление о продаже этого кафе за $15 тыс. Сейчас оно там отсутствует, а кофейня продолжает свою работу.

Автор: 33tv.com.ua Владелец выставил заведение на продажу на платформе объявлений OLX. Сейчас оно там отсутствует.

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Недавно Кофейня COFFEE Uncle Alex опубликовало унизительный комментарий относительно языкового закона, который начал действовать вчера. Заведение расположено в районе Позняки в Киеве. Пост возмутил граждан. "Надеюсь вы скоро закроетесь. Таким рагулям не место в Украине. Нет возможности выучить язык, хоть не кощунствуйте", – комментировали пользователи сервиса.