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воскресенье, 17 января 2021 11:01

"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону

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Кофейня COFFEE Uncle Alex опубликовало унизительный комментарий относительно языкового закона, который начал действовать вчера. Заведение расположено в районе Позняки в Киеве.

"А добрі деееень. Сьогодні розпочинаємо размовний цирк. Будемо балакать на украйонській молві", – такое сообщение появилось вчера в рассказах на его Instagram-странице. Сегодня текст уже удалили. Однако рейтинг кафе на сервисе Google Maps уже упал до 1,9 (при максимуме 5) по результатам 649 оценок.

"Надо запомнить этот адрес. Чтобы никогда случайно сюда не зайти. Зарабатывать в Украине на украинцах и так принципиально и показательно ненавидеть?!! Украинофобская ватная забегаловка!!!"

"Кофе - помои. Человек, который уважает себя, никогда не пойдет в этот недозаведение. Забегаловка для алкашей".

"Надеюсь вы скоро закроетесь. Таким рагулям не место в Украине. Нет возможности выучить язык, хоть не кощунствуйте", – комментируют пользователи сервиса.

Присоединится к оцениванию ватного кафе можно здесь.

16 января вступила в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке. Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек и т.п. Производителей и продавцов обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах на государственном языке. Но такая информация может дублироваться на любом другом языке.

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Дата
17
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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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