В Турции становится больше украинского языка

В Турции становится больше украиноязычных экскурсий в музеях. Фото: pexels.com

В Турции увеличилось количество услуг на украинском языке.

"Украинский язык доступен во многих популярных музеях Турции. Прежде всего, в формате аудиогидов. Также мы активно продвигаем страницу сайта GoTurkey, где есть полезная информация для туристов. Сайт доступен на девяти языках, в том числе и на украинском. В нашу страну приезжает все больше украинцев, и мы стараемся сделать их счастливыми", - рассказал "РБК-Украина" министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

В регионе Анталья является два музея, оснащенных аудиогидами. С обоими музеями у украинской стороны есть договоренность о переводе экскурсий.

"Это аудиогиды в музее Анталии и в церкви святого Николая - популярных локациях, которые пользуются спросом у наших путешественников. Более того, эти гиды уже работают в тестовом режиме. Это касается нашего консульского округа - Средиземноморского побережья Турции. Здесь таких музеев всего два. С турецкой стороной у нас есть договоренность о том, что как только будут появляться новые музеи, мы сразу будем обеспечивать их украиноязычными аудиогидами", - заявил консул Украины в Турции Эмир Рустамов.

Экскурсии на украинском есть в некоторых музеях Стамбула и Анкары.

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"Однозначно могу отметить, что количество локаций в Турции, где присутствует украинский язык, постоянно растет. Также в Турции все больше отелей, где украинский язык стал доступнее. Почти во всех качественных гостиницах региона в пакете телеканалов есть украиноязычные. Поэтому в этом контексте ситуация все лучше и лучше", - отметил консул.

В Турции представили учебник по украинскому языку. Его удалось создать благодаря работе Юлии Билецкой, Валентины Хорунжей и Гьокберка Кузгункаи.