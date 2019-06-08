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суббота, 08 июня 2019 15:10

В соседней стране возрос спрос на изучение украинского языка

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В соседней стране возрос спрос на изучение украинского языка
Бесплатные курсы украинского языка в Белоруссии работают 2 года Фото: language-policy.info

7 июня во посольстве Украины в Минске состоялось вручение сертификатов на знание украинского языка. Их получили около сотни человек из Минска, Бреста и Гомеля. Они в течение учебного года посещали бесплатные курсы украинского языка. Затем успешно сдали итоговые экзамены.

"В Белоруссии растет интерес к украинскому языку. Чем больше людей понимает здесь наш язык, тем лучше налаживаются отношения между двумя государствами. Из этого и складывается народная дипломатия", - сказал посол Украины в Минске Игорь Кизим.

Слушательница курсов Светлана Коваленко рассказала, что ездила наблюдателем на президентских выборах в Украине. Обратила внимание, что украинцы очень ценят иностранцев, изучающих их язык, сообщает Радио Свобода.

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Курсы организовала украинская диаспора, посольство Украины в Беларуси и Общество белорусского языка имени Франциска Скорины, которое дало помещения.

В следующем учебном году надеются охватить больше городов. Уже имеют заявки с Гродно, Кобрина и Молодечно.

Украинский телеканал начал вещание в кабельной сети в Беларуси.

"Запуск телеканала UATV согласован. Там есть новостные блоки и много разнообразной информации об Украине - ее культуру, традиции, обычаи. Рассказывают о современной жизни. Задержка только в разрешении для провайдера", - говорит посол Украины в Беларуси Игорь Кизим

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08
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