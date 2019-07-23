В Раде взялись за отсрочку языкового закона

Зарегистрирован законопроект, которым могут отсрочить введение в действие закона о языке Фото: voxukraine.org

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона Украины №10466 "О внесении изменений в Раздел IX "Заключительные и переходные положения" закона о языке.

Законопроект рекомендует отсрочить введение в действие закона на 5 лет, сообщает Украинское право.

Авторы документа отмечают, что частью третьей статьи 10 Основного закона Украины предусмотрено, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины.

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"Закон нарушает права русскоязычных граждан Украины и других национальных меньшинств Украины на использование родного языка, в частности при получении ими образования, ограничивает доступ граждан к культурной продукции на родном языке, им создается атмосфера нетерпимости к языковому многообразию, исторически присущего единому многонациональному народу Украины", - отмечают авторы законопроекта.

В центре Черновцов пиццерия запретила вход русскоязычным. На дверь приклеили изображение свиньи. Она раскрашена в цвета российского флага.