В Раде взялись за отсрочку языкового закона

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона Украины №10466 "О внесении изменений в Раздел IX "Заключительные и переходные положения" закона о языке.
Законопроект рекомендует отсрочить введение в действие закона на 5 лет, сообщает Украинское право.
Авторы документа отмечают, что частью третьей статьи 10 Основного закона Украины предусмотрено, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины.
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"Закон нарушает права русскоязычных граждан Украины и других национальных меньшинств Украины на использование родного языка, в частности при получении ими образования, ограничивает доступ граждан к культурной продукции на родном языке, им создается атмосфера нетерпимости к языковому многообразию, исторически присущего единому многонациональному народу Украины", - отмечают авторы законопроекта.
В центре Черновцов пиццерия запретила вход русскоязычным. На дверь приклеили изображение свиньи. Она раскрашена в цвета российского флага.
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