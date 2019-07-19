В пиццерию запретили заходить русскоязычным

В центре Черновцов пиццерия запретила вход русскоязычным. На дверь приклеили изображение свиньи. Она раскрашена в цвета российского флага.

Руководство черновецкой New York Street Pizza объясняет, что изображение наклеено из-за большого количества пророссийски настроенных посетителей, сообщает Страна.ua

"Это предупреждение. Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень много гостей на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждение", - говорит администратор заведения Александр.

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Во Львове уволили сотрудницу отделения №13 Укрпочты. Она отказывалась разговаривать с клиентами на украинском. Кроме этого, постоянно издевалась над коллегами.

"С 1 июля нарушительница прекращает свою деятельность на территории Львовской области", - сообщил директор регионального отделения Укрпочты Николай Ростов.