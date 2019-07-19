В пиццерию запретили заходить русскоязычным

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 342
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1800
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1035
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2403
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 738
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1089
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 783
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3177
Фото
Все фото
7
2
38
6
6
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
Видео
Все видео
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Вместе легче побеждать - призывают отметить вступление в силу языкового закона
Вместе легче побеждать - призывают отметить вступление в силу языкового закона
Подервянский обратился к украинцам
Подервянский обратился к украинцам
Вернуть Россию к истокам – у Зеленского озвучили интересное предложение
Вернуть Россию к истокам – у Зеленского озвучили интересное предложение
Фарион жестко раскритиковала Зеленского
Фарион жестко раскритиковала Зеленского
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1926
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 990
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 июля 2019
Просмотров: 315
Люди білбордів
"Українська стратегія Гройсмана" – фіксуєш і ще якийсь час провертаєш у свідомості зміст слогана на білборді. І усміхаєшся розкішному ...
суббота, 20 июля 2019 10:15

В пиццерию запретили заходить русскоязычным

  Комментировать
В пиццерию запретили заходить русскоязычным
В New York Street Pizza в Черновцах запретили заходить русскоязычным Фото: Strana.ua

В центре Черновцов пиццерия запретила вход русскоязычным. На дверь приклеили изображение свиньи. Она раскрашена в цвета российского флага.

Руководство черновецкой New York Street Pizza объясняет, что изображение наклеено из-за большого количества пророссийски настроенных посетителей, сообщает Страна.ua

"Это предупреждение. Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень много гостей на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждение", - говорит администратор заведения Александр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посчитали, сколько украинцев поддерживает языковой закон

Во Львове уволили сотрудницу отделения №13 Укрпочты. Она отказывалась разговаривать с клиентами на украинском. Кроме этого, постоянно издевалась над коллегами.

"С 1 июля нарушительница прекращает свою деятельность на территории Львовской области", - сообщил директор регионального отделения Укрпочты Николай Ростов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В пиццерию запретили заходить русскоязычным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

"Кто убил Павла?": 3 года назад не стало журналиста Шеремета

Злоупотребляла властью - уволили первую женщину, которая возглавляла правительство

В первом мультике показали прыгающую девочку

Космонавты собрали 25 киллограм лунного грунта

Самое читаемое
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 41166
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 25158
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве 2 Просмотров: 19291
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов 4 Просмотров: 18558
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду 9 Просмотров: 16119
Сьогодення
Одобрили стратегию развития языка
Одобрили стратегию развития языка Просмотров: 189
Разумков заговорил на украинском
Разумков заговорил на украинском Просмотров: 2376
Украинский язык ненавидят и шовинисты, и либералы - Портников
Украинский язык ненавидят и шовинисты, и либералы - Портников Просмотров: 1422
Никаких языковых проблем - журналистка посетила Луганскую область
Никаких языковых проблем - журналистка посетила Луганскую область 2 Просмотров: 675
Грандиозная манипуляция - Фарион прокомментировала вступления в силу языкового закона
Грандиозная манипуляция - Фарион прокомментировала вступления в силу языкового закона Просмотров: 1845
Больше всего комментируют
9
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
7
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
6
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
Голосов: 188
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua