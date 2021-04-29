В Раде не поддержали проекты, которыми хотели изменить языковой закон

В комитете гуманитарной и информационной политики отказались включать в повестку дня сессии законопроекты нардепов от "Слуги народа" Максима Бужанского и Никиты Потураева о внесении изменений в языковой закон, которые касались штрафов.

"В комитете рассматривался вопрос о законопроектах 4638 Бужанского и 4638-2 Потураева о внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Речь шла о вступлении в силу статьи 57 - относительно штрафоф в случае невыполнения закона", - написала в Telegram народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь представил комитету отчет о деятельности в части статьи 57.

"Оказалось, что за прошлый год государственный контроль относительно применения государственного языка было осуществлено по 34-м субъектам, а по жалобам граждан - по 12-ти. Санкции же в виде объявления предупреждения применено к 1 предприятию. Следовательно, отсрочки или отмены штрафов за невыполнение положений неактуальны. Украинский бизнес и сфера обслуживания абсолютно органично вливаються в украинское пространство", - подчеркнула София Федина.

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Ранее депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали 2 законопроекта, в которых предлагают отменить штрафы за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" или отсрочить их. В проекте №4638, зарегистрированном 25 января предлагается изъять из языкового закона пункты о наложении штрафов за его нарушение. Инициаторами выступили Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Александр Качура, Даниил Гетманцев и еще 32 автора. Они считают, что введение денежных взысканий не только не будет способствовать "консолидации и развитию украинской нации, культурной, языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств", но и "приведет к ухудшению состояния представителей малого и среднего бизнеса в Украине во время распространения коронавируса". Законопроект №4638-2 зарегистрирован 9 февраля Никитой Потураевым, Евгенией Кравчук, Александром Корниенко, Татьяной Рябухой и Елизаветой Богуцкой. В документе предлагается отложить введение штрафов на 1,5 года. Свое решение авторы также обосновывают, в частности, стремлением облегчить условия ведения хозяйственной деятельности во время пандемии.