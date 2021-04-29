В Раде не поддержали проекты, которыми хотели изменить языковой закон

 
Ексклюзивы
1/5
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 180
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 369
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 720
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 1026
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
4 Просмотров: 648
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 387
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 99
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Просмотров: 810
Фото
Все фото
8
18
8
6
10
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
Видео
Все видео
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Заговорили об украинском языке в PlayStation
Заговорили об украинском языке в PlayStation
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Интервью
1/5
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 180
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 369
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1170
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 981
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 315
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 17:05

В Раде не поддержали проекты, которыми хотели изменить языковой закон

  Комментировать

В комитете гуманитарной и информационной политики отказались включать в повестку дня сессии законопроекты нардепов от "Слуги народа" Максима Бужанского и Никиты Потураева о внесении изменений в языковой закон, которые касались штрафов.

"В комитете рассматривался вопрос о законопроектах 4638 Бужанского и 4638-2 Потураева о внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Речь шла о вступлении в силу статьи 57 - относительно штрафоф в случае невыполнения закона", - написала в Telegram народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь представил комитету отчет о деятельности в части статьи 57.

"Оказалось, что за прошлый год государственный контроль относительно применения государственного языка было осуществлено по 34-м субъектам, а по жалобам граждан - по 12-ти. Санкции же в виде объявления предупреждения применено к 1 предприятию. Следовательно, отсрочки или отмены штрафов за невыполнение положений неактуальны. Украинский бизнес и сфера обслуживания абсолютно органично вливаються в украинское пространство", - подчеркнула София Федина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремень требует лишать мандатов депутатов, которые нарушают языковой закон

 

Ранее депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали 2 законопроекта, в которых предлагают отменить штрафы за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" или отсрочить их.

В проекте №4638, зарегистрированном 25 января предлагается изъять из языкового закона пункты о наложении штрафов за его нарушение. Инициаторами выступили Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Александр Качура, Даниил Гетманцев и еще 32 автора.

Они считают, что введение денежных взысканий не только не будет способствовать "консолидации и развитию украинской нации, культурной, языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств", но и "приведет к ухудшению состояния представителей малого и среднего бизнеса в Украине во время распространения коронавируса".

Законопроект №4638-2 зарегистрирован 9 февраля Никитой Потураевым, Евгенией Кравчук, Александром Корниенко, Татьяной Рябухой и Елизаветой Богуцкой. В документе предлагается отложить введение штрафов на 1,5 года. Свое решение авторы также обосновывают, в частности, стремлением облегчить условия ведения хозяйственной деятельности во время пандемии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Раде не поддержали проекты, которыми хотели изменить языковой закон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

В Севастополе подняли украинские флаги

Вспыхнули погромы из-за действий полицейских

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 19370
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 7020
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 5931
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 3861
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 3744
Сьогодення
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
 Просмотров: 315
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 17325
Кремень требует лишать мандатов депутатов, которые нарушают языковой закон
Кремень требует лишать мандатов депутатов, которые нарушают языковой закон 2 Просмотров: 144
Заговорили об украинском языке в PlayStation
Заговорили об украинском языке в PlayStation
 Просмотров: 162
В Португалии документы начали переводить на украинский
В Португалии документы начали переводить на украинский Просмотров: 81
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Летом газ для населения не подешевеет
3
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
Голосов: 545
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть