В правительстве отреагировали на критику относительно невыполнения языкового закона

МКМС готовится представить кандидата на должность языкового омбудсмена. Фото: LB.ua

Министерство культуры, молодежи и спорта собирается внести свою кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк сказала о этом 16 октября во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, сообщает Укринформ.

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"Мы работаем над этим - мы знаем, что срок истек. И мы в ближайшее время представим свою кандидатуру. Министерство юстиции, наверное, тоже. Просто идут очень интенсивные консультации, беседы, обсуждения. Мы постоянно встречаемся с людьми, потому что хотим, чтобы эту должность занял человек, к которому ни у общества, ни у представителей власти не было вопросов, то есть было полное доверие профессиональное, моральное и репутационное", - отметила Подоляк.

Чем будет заниматься чиновник рассказал Gazeta.ua общественный деятель Роман Матис. "Сможем обращаться к нему о нарушении всех языковых прав. Можно напрямую идти в полицию или в суд, но возникает проблема с процедурой. Омбудсмен поможет обратиться правильно. Укажет, как сгенерировать нужные запросы в органы и службы по устранению причин возникновения конфликтной ситуации, чтобы она больше не повторялась. Отвечать за обеспечение языковых прав украинцев в Украине. Контролировать выполнение языкового закона органами исполнительной власти", - отметил он.