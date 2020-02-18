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В польском аэропорту установили оборудование с украинским интерфейсом

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В польском аэропорту установили оборудование с украинским интерфейсом
Установили стойки самостоятельной сдачи багажа. Фото: УНИАН

Аэропорт "Краков" впервые в Польше запустил в работу стойки самостоятельной сдачи багажа.

Взаимодействие с пассажиром происходит на польском, украинском, английском, немецком, итальянском, французском, норвежском и испанском языках, сообщает avianews.com.

Сначала стойками смогут пользоваться только пассажиры Wizz Air. Он обслуживает рейсы в Киев, Харьков и Запорожье. На момент сдачи багажа пассажир уже должен иметь выпущенный посадочный талон.

Чемодан нужно поместить на ленту и просканировать талон. Оборудование проверит, соответствует ли багаж разрешенным габаритам и весу. Если все в порядке, принтер выпустит багажную бирку. Ее необходимо наклеить на сумку.

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Новые стойки позволят пассажирам экономить до 20 с. на сдачу багажа. В Украине похожее оборудование установили в обоих киевских аэропортах - "Борисполе" и "Жулянах".

В варшавском Музее истории польских евреев "Полин" внедрили аудиоэкскурсию на украинском. Он стал одним из первых в Польше с украинским аудиогидом, сообщает Посольство Украины в Польше.

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