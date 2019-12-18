В Польше взялись популяризировать украинский язык

В городе Жоры установили билборды с украинскими фразами. Фото: dzienniknarodowy.pl

В польском городе Жоры культурный центр взялся популяризировать украинский язык.

10% населения города - приезжие из Украины, сообщает dziennik narodowy.

В ходе акции "Жоры учат украинский" в городе установили билборды с фразами на украинском языке.

Местные украинцы иногда спрашивают и просят о чем-то, а им пытаются ответить, используя google-переводчик. Поляки считают, что способность ответить по-украински улучшит отношения с соседями.

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Также в городе организуют курсы изучения польского языка для приезжих украинцев.

В варшавском Музее истории польских евреев "Полин" внедрили аудиоэкскурсию по-украински. Он стал одним из первых в Польше с украинским аудиогидом, сообщает Посольство Украины в Польше.