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пятница, 15 мая 2020 17:05

В парламенте заговорили об уменьшении расходов на государственный язык

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В парламенте заговорили об уменьшении расходов на государственный язык
Раде рекомендуют не прекращать финансирование Нацкомиссии по стандартам госязыка. Фото: iportal.rada.gov.ua

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде не прекращать финансирование Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Участники заседания рассмотрели соответствующий проект закона №3413 о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", - сообщает информационное управление аппарата ВР.

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"Законопроектом предусмотрено прекращение финансирования Национальной комиссии по стандартам государственного языка (33,6 тыс. грн) и Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка (15,9 тыс. грн). Комитет решил отклонить законопроект, ведь, как подчеркивалось во время обсуждения, без финансирования Национальная комиссия фактически прекратит свое существование", - указано в сообщении.

Действующая власть сворачивает достижения команды Порошенко в сфере языковой политики на телевидении и радио, которые были заложены в прошлые годы. Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в эфире Прямого.

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15
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