В ООН напомнили Украине о языках национальных меньшинств

Мониторинговая миссия ООН по правам человека советует Украине защитить языки нацменьшинств. Фото: kuresh.info

Мониторинговая миссия ООН по правам человека советует Украине разработать закон о защите языков национальных меньшинств. Об этом сообщила глава миссии Фиона Фрейзер в Киеве.

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о состоянии с правами человека в Украине за период с 16 февраля по 15 мая 2019 сказано, что окончательная редакция закона о функционировании украинского языка представляет более уравновешенный подход по сравнению с первым проектом закона. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

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"Закон о государственном языке был принят в апреле. Это законное право государства - укреплять роль его официального языка. Еще необходимо разработать специальный закон, чтобы обеспечить справедливое соотношение между защитой языковых прав меньшинств и сохранением государственного языка как одного из инструментов для интеграции в обществе", - отметила Фрейзер.

Новое правописание украинского языка вступит в силу, когда его опубликуют. "Кабинет министров должен указать, как новое правописание будет внедряться. Несколько лет будут функционировать 2 правописания. В кулуарах говорят, что это будет 2-3 года", - рассказал языковед Александр Авраменко. В следующем году ученики на ВНО будут сдавать по старому правописанию.