В Одессе отменили региональный русский язык

Литинский добился отмены. Фото: Depo.ua

Отменили решение о провозглашении в Одессе русского языка региональным.

Этого добился львовский активист Святослав Литинский. Сообщил об этом в Facebook.

"То чувство, когда двухлетняя работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одесса регионального языка - отменено. До этого было несколько судебных исков в прокуратуру, которая самостоятельно не хотела этого делать и, как результат, через суд нам удалось заставить их подать иск об отмене этого уже незаконного решения городского совета", - написал он.

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Литинский ожидает аналогичное решение в Харькове.

Сообщество "Украинская в Харькове" создало карту заведений города, где обслуживают украинском языке. Просят неравнодушных граждан участвовать в ее развитии.