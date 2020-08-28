В Киеве русского языка стало меньше - бывший пленный

Богдан Пантюшенко говорит исключительно на украинском. Фото: "Украинская правда"

Бывший пленный танкист Богдан Пантюшенко рассказал о своем отношении к языковому вопросу.

"Украиноязычные все еще чувствуют себя чужими в своей стране. Во время акции возле парламента выступал крымчанин, который выехал с семьей после начала оккупации полуострова. Слышно было, как ему трудно говорить на украинском, но он старался. И жаловался на то, что ему, русскоязычному человеку, который пытается выучить государственный язык, не хватает возможностей. Так, в Киеве русского языка стало слышно меньше. В столице, возможно, 50% уже говорят на украинском. Моя родная Белая Церковь более украиноязычная", - сказал он в интервью "Украинской правде".

Пантюшенко указал, что и в Киеве, и в Белой Церкви русскоязычные не хотели бы, чтобы русский был вторым государственным. Украинцы удаляются от России. В последнее время этот процесс продолжается медленнее.

"Особенно в последнее время, когда в парламенте к старым адептам русского мира добавились новые из числа "Слуги народа". Например, Макс Бужанский, который хочет хочет отменить закон о языке. Не думаю, что он сам придумал такую ​​идею, наверное, его кто-то подталкивает ставить палки в колеса нашему культурному становлению. Но искусственную русификацию повторить уже трудно. Рано или поздно дети, внуки будут плохо знать русский язык и не использовать ее в быту", - отметил он.

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Пантюшенко говорит исключительно на украинском. Иногда использует суржик.

"И в плену русские слова проскакивали, а после пяти лет в Донецке, где русский "ущемляют" не знаю как, но там так говорят - надо снова почувствовать язык", - он.

Считает, что уровень развития речи помогает законодательное урегулирование.

Дома 46,2% украинцев общаются на украинском языке. Об этом говорится в исследовании Центра "Социальный мониторинг". По русски дома общаются около 26,4%. 27,3% говорят одинаково часто и на украинском, и на русском.