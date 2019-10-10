В Катаре украинских детей будут обучать языку

Для детей открыли курсы. Фото: ЗИК

В Катаре детей украинцев приглашают 11 октября в Посольство Украины на уроки украинского языка и украиноведения.

"Уважаемые соотечественники! Информируем вас, что в пятницу, 11 октября 2019 года, в помещении посольства Украины в Катаре будут проходить уроки украинского языка и украиноведения для детей - граждан Украины в возрасте от 3-х до 10-ти лет", - говорится в заметке на Facebook.

Учителя проведут занятия для детей двух возрастных групп. В 12.30 для детей 3-6 лет и в 13.30 для 7-10 лет.

"Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в этом образовательном мероприятии, просим в обязательном порядке сообщить нам до 10 октября по телефону +974 70701536 для предварительной регистрации", - сообщили в дипучреждении.

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В посольстве намерены проводить такие занятия на постоянной основе.

"Всех желающих приобщиться к дальнейшей реализации этой инициативы просим обращаться в наше посольство", - отметили в украинском диппредставительстве.

В столице Казахстана Нур-Султане Украинский культурный центр "Ватра" начал курсы по изучению украинского языка, истории и культуры Украины.