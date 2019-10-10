В Катаре украинских детей будут обучать языку

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
Просмотров: 126
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 972
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2034
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2358
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1287
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3141
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1863
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4563
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6399
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3897
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Калмык обратился на украинском языке к меру, которого прислали из ДНР
Калмык обратился на украинском языке к меру, которого прислали из ДНР
Украинские каналы YouTube жалуются на притеснения
Украинские каналы YouTube жалуются на притеснения
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2268
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6489
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1314
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 27
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
четверг, 10 октября 2019 17:01

В Катаре украинских детей будут обучать языку

  Комментировать
В Катаре украинских детей будут обучать языку
Для детей открыли курсы. Фото: ЗИК

В Катаре детей украинцев приглашают 11 октября в Посольство Украины на уроки украинского языка и украиноведения.

"Уважаемые соотечественники! Информируем вас, что в пятницу, 11 октября 2019 года, в помещении посольства Украины в Катаре будут проходить уроки украинского языка и украиноведения для детей - граждан Украины в возрасте от 3-х до 10-ти лет", - говорится в заметке на Facebook.

Учителя проведут занятия для детей двух возрастных групп. В 12.30 для детей 3-6 лет и в 13.30 для 7-10 лет.

"Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в этом образовательном мероприятии, просим в обязательном порядке сообщить нам до 10 октября по телефону +974 70701536 для предварительной регистрации", - сообщили в дипучреждении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Гребу деньги лопатой, английский знаю, так почему бы не изучить еще украинский"

В посольстве намерены проводить такие занятия на постоянной основе.

"Всех желающих приобщиться к дальнейшей реализации этой инициативы просим обращаться в наше посольство", - отметили в украинском диппредставительстве.

В столице Казахстана Нур-Султане Украинский культурный центр "Ватра" начал курсы по изучению украинского языка, истории и культуры Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Катаре украинских детей будут обучать языку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

В Украине основали новую науку

На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков

Бывший император устроился библиотекарем

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 34426
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 Просмотров: 15615
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 13086
Какие черты характера можно определить по лицу
Какие черты характера можно определить по лицу Просмотров: 12312
Зеленский нахамил журналисту: &quot;Девочки нет. С вами ничего не будет&quot;
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
 2 Просмотров: 11223
Сьогодення
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
 Просмотров: 45
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Житель Ялты сочинил песню об Украине
 Просмотров: 1458
Кириленко ответил на упрек российского МИД по поводу "дискриминации русского языка"
Кириленко ответил на упрек российского МИД по поводу "дискриминации русского языка" 1 Просмотров: 1539
Радиодиктант национального единства можно будет проверить мгновенно
Радиодиктант национального единства можно будет проверить мгновенно Просмотров: 324
Москва увидела в Украине двойную дискриминацию русского языка
Москва увидела в Украине двойную дискриминацию русского языка 1 Просмотров: 2115
Больше всего комментируют
5
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
2
"Слуга народа" носит на руке 126 минимальных зарплат
2
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
2
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
2
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 2827
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua