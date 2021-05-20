В Хорватии создали рабочую группу по преподаванию украинского языка

В Хорватии обсудили изучение украинского языка. Фото: croatia.mfa.gov.ua

В Хорватии провели семинар о преподавании украинского языка в школах страны.

Приняли участие Министерство науки и образования Хорватии, учителя украинских классов, кафедра украинистики Загребского университета и украинская община страны, говорится в сообщении посольства Украины.

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"Во время семинара договорились создать рабочую группу по подготовке учебных программ и дидактических материалов для преподавания украинского языка в хорватских школах", - говорится в сообщении.

Заместитель министра образования Украины Любомира Мандзий сообщила, что Министерство законных дел работает над соглашением о финансировании изучения украинского языка в школах Польши. При более сотне польских школ действуют междушкольные пункты изучения украинского языка.