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четверг, 20 мая 2021 12:57

В Хорватии создали рабочую группу по преподаванию украинского языка

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В Хорватии создали рабочую группу по преподаванию украинского языка
В Хорватии обсудили изучение украинского языка. Фото: croatia.mfa.gov.ua

В Хорватии провели семинар о преподавании украинского языка в школах страны.

Приняли участие Министерство науки и образования Хорватии, учителя украинских классов, кафедра украинистики Загребского университета и украинская община страны, говорится в сообщении посольства Украины.

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"Во время семинара договорились создать рабочую группу по подготовке учебных программ и дидактических материалов для преподавания украинского языка в хорватских школах", - говорится в сообщении.

Заместитель министра образования Украины Любомира Мандзий сообщила, что Министерство законных дел работает над соглашением о финансировании изучения украинского языка в школах Польши. При более сотне польских школ действуют междушкольные пункты изучения украинского языка.

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