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понедельник, 30 августа 2021 15:23

В Барселоне запустили экскурсии на украинском языке

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В Барселоне запустили экскурсии на украинском языке
В соборе Саграда Фамилия открыли украиноязычный аудиогид. Фото: ОП

В соборе Саграда Фамилия в испанской Барселоне заработал украиноязычный аудиогид.

Это 30-й аудиогид, созданный в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской, сообщает Офис президента.

"Очень символично, что проект приурочен именно к 30-летию независимости Украины, и мы запускаем 30-й аудиогид в очень особенном месте. Украинский будет звучать в историческом и культовом музее - "Соборе Саграда Фамилия", первый камень в фундамент которого был заложен еще в 1882 году. Для распространения украинского языка миром присутствие в институтах такого масштаба - это важнейший шаг", - сказала Зеленская.

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Строительством собора сначала занимался архитектор Франсиско дель Вильяр. Но через год руководство на себя взял Антонио Гауди. Он работал над строительством 40 лет. Собор до сих пор не достроили, его планируют завершить 2026-го.

В Турции стало больше услуг на украинском языке. В регионе Анталья есть два музея, оснащенные аудиогидами. С обоими музеями у украинской стороны есть договоренность о переводе экскурсий.

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