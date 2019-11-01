В Англии начали правильно писать название Киева

Очередной телеканал присоединился к акции #KyivNotKiev Фото: itv.com

Британский телеканал ITV будет использовать украиноязычный вариант написания названия столицы.

"Один из ведущих британских телеканалов ITV сообщил нам об изменении своих правил написания. Отныне будет использоваться Kyiv, а не Kiev. Спасибо! #KyivNotKiev продолжается!", - сообщили в посольстве Украины в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВВС начала правильно писать название Киева

Недавно американская газета The Washington Post изменила написание названия украинской столицы и начала писать Kyiv, а не Kiev. В редакции издания The New York Times заявили, что пока не собираются вводить схожие изменения. Говорят, что для большинства англоязычных читателей Kiev более знакомо, чем Kyiv, и вообще предпочитают наиболее устойчивое и привычное использование для ясности ихней аудитории.