New York Times объяснила, почему пишет Kiev, а не Kyiv

В The New York Times не собирают

Недавно американская газета The Washington Post изменила написание названия украинской столицы и начала писать Kyiv, а не Kiev.

В редакции издания The New York Times заявили, что пока не собираются вводить схожие изменения, пишет "Голос Америки".

Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роудс рассказал, что редакторы решали это с международным отделом и решили продолжить писать "Kiev", "чтобы соответствовать тому, как мы подходим к написанию других международных городов".

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"Например, мы не пишем Koln (for Cologne) [Кельн] или Firenze (for Florence) [Флоренция]. Мы считаем, что для большинства англоязычных читателей Kiev более знакомо, чем Kyiv, и мы вообще предпочитаем наиболее устойчивое и привычное использование для ясности нашей аудитории. Учитывая это, мы знаем о дискуссии и будем продолжать рассматривать ситуацию в ходе событий ", - пишет Роудс.

По данным МИД Украины, в настоящее время девять влиятельных новостных изданий в мире перешли на написание названия столицы Украины Kyiv.

Аэропорт британского Манчестер изменил написание названия украинской столицы с Kiev на Kyiv, в соответствии с украинским произношением.