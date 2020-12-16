Уволили сотрудницу банка, которая отказалась обслуживать клиента на украинском

Клиент пожаловался на работницу банка, которая не говорила на украинском. Фото: facebook.com/maksym.kobieliev

Освободили сотрудницу, которая отказалась обслуживать клиента на украинском языке.

"Впервые за много лет мне в Украине отказали в обслуживании на украинском языке, несмотря на то, что я объяснил, что не понимаю русского языка и попросил обслуживать на украинском", - написал в Facebook Максим Кобелев.

Эту ситуацию решили при посредничестве руководителя отделения, который выполнил функции переводчика.

16 декабря стало известно, что работницу уволили.

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"Благодарю банка за адекватную реакцию", - написал Кобелев.

В Одессе в городском трамвае №5 между пассажирами произошел конфликт. Мужчина набросился на женщину, которая говорила на украинском. Пассажир угрожал женщине тюрьмой, пишет tsn.ua. Видео инцидента очевидцы выложили в социальные сети.