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понедельник, 05 апреля 2021 18:21

Уполномоченный по защите государственного языка высказался об идее Мендель с "украинским русским"

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Уполномоченный по защите государственного языка высказался об идее Мендель с &quot;украинским русским&quot;
Кремень назвал идею кодификации русского языка бесперспективной. Фото: "НикВести"

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень раскритиковал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об "украинском русском языке".

Представление Мендель о кодификации русского языка в Украине не совпадает с понятиями, которые высказывал профессор Юрий Кузнецов, бывший научный руководитель Мендель при написании ею научной диссертации, сказал он в эфире телеканала "Прямой".

"Это никоим образом не коррелирует даже с позицией профессора Тимоти Снайдера, который впервые в 2019 году предложил говорить о варианте "украинского русского языка", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Вариант внедрения "украинского русского" он считает бесперспективным.

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"Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, в соответствии понятие кодификации русского языка в Украине невозможно. Поэтому я никоим образом не разделяю таких заявлений и считаю их такими, какие не имеют никаких перспектив. В то же время хочу добавить, что статья 10 Конституции Украины, которой будет 25 лет, определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Если кто-то переживает за язык нацменьшинств и коренных народов, им предоставлено право, условия для лучшего развития, определенных Основным законом", - уточнил Кремень.

Он отметил, что "языковой вопрос" в Украине необходимо закрыть раз и навсегда. Государственная власть обязана содействовать развитию и функционированию украинского языка как государственного.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила об "украинском русском языке". Об этом сказала в эфире программы "Взгляд с Банковой" на русскоязычном телеканале "Дом". В эфирах телеканала Мендель говорит по-русски.

Украинские пользователи Facebook заявления пресс-секретаря президента назвали распространением "русского мира", которым "аплодируют в Москве".

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