ЮНЕСКО начало правильно писать название Киева

Правильно транслитериловали название Киево-Печерской Лавры. Фото: ПЦУ

В документе ЮНЕСКО зафиксировали правильное написание названия Киева латиницей.

Решение по написанию приняла сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Отныне "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра" переводится как "Kyiv: Saint-Sophia Cathedral and Related Monastic Buildings, Kyiv-Pechersk Lavra".

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Изменения названий прошли в соответствии с Резолюцией X/9 Конференции ООН по стандартизации географических названий "Латинизация украинских географических названий".

Крупнейший мировой аэропорт в Стамбуле, Турция, отныне пишет названия украинских городов по украинской транслитерации. В марте старый стамбульский аэропорт имени Ататюрка также присоединился к кампании CorrectUA, но пассажирские рейсы оттуда перевели к новому аэропорту, который открылся в апреле.