Украинский язык для комедий, русский для серьезного? "1+1" раскритиковали за языковую позицию

Кулеба призвал сопротивляться унижению языка. Фото: Рубрика

Вице-премьер Дмитрий Кулеба назвал пренебрежительной позицию продюсера "1+1" Елены Еремеевой о том, что мелодрамы на украинском языке звучат хуже, чем комедии.

"Комментарий, что украинский язык в комедии звучит, а в мелодраме не звучит, - это, прежде всего, о глубоко укоренившимся пренебрежении. Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов", - написал Кулеба в Facebook .

Он надеется, что общество будет оказывать сопротивление такому отношению к языку.

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"Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, в которой, по данным прошлогоднего опроса КМИС, почти 80 процентов наших граждан являются активными потребителями именно украиноязычного контента", - отметил Кулеба .

Телеканал "1+1" комедии для осеннего сезона снял на украинском языке, а все 7 мелодрам - на русском. "Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии", - заявила продюсер сериалов и фильмов канала Елена Еремеева. Впоследствии она заявила, что ее слова вырвали из контекста. "Мне очень жаль, что с длинной профессионального разговора мои слова о языковом вопросе были вырваны из контекста. В любом случае речь не шла о каком-либо предубеждении с нашей стороны относительно украинского языка, а только о производственных нюансах", - отметила она в комментарии изданию "Телекритика".