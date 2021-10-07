Украинский стал официальным языком муниципалитета в Бразилии

Прудентополис уже сформировал дружеские отношения с Тернопольской областью. Фото: facebook.com/UkrainianWorldCongress

Украинский язык стал официальным в муниципалитете Прудентополис в Бразилии.

Законопроект с таким решением единогласно поддержали все депутаты на заседании 5 октября, сообщили накануне в Мировом конгрессе украинцев.

"Украинский стал официальным языком в штате Парана в южной части Бразилии. Новый закон откроет новые возможности для обмена специалистов, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или дистанционно", - говорится в сообщении.

Муниципалитет Прудентополис уже сформировал дружеские отношения с Тернопольской областью, откуда в Бразилию приехало большинство украинских иммигрантов.

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Украинская иммиграция в Бразилию началась более 125 лет назад. Сегодня в Бразилии проживают 500 тыс. этнических украинцев, из них 400 тыс. в штате Парана. Крупнейшими городами компактного проживания украинцев в штате являются: Прудентополіс (38 тыс.), Куритиба (33 тыс.) и Униао-да-Виториа (26,4 тыс.).