Украинские каналы YouTube жалуются на притеснения

Украинские каналы перестали продвигать. Фото: YouTube

Развитие украиноязычного сегмента на YouTube прекратилось.

"Основное развитие какого-либо канала формируется рекомендациями. Большинство зрителей приходят из них. В один момент это начало исчезать. Ютуберы исчезли из рекомендаций", - говорит видеоблоггер Alex 20.

Новые украиноязычные стримеры перестали появляться.

"Полгода назад мой энтузиазм начал затухать. Зрители стали менее активными. Я сделал большую паузу. Вернулся и увидел, что стало еще хуже", - рассказал он.

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"Только политические каналы набирают много просмотров. Я считаю, что на YouTube что-то случилось. Нужно ломать его алгоритмы и поддерживать украиноязычный контент. Компания может увидеть, что это нужно, и все изменится", - считает блогер.

Игровой канал "Alex_D20 - Let`s Play по-украински" собрал 100 тыс. подписчиков. Это первый среди игровых украиноязычных YouTube-каналов, который имеет такое количество сторонников