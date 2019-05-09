Украина проживет без русского языка - философ

Игорь Лосев считает украинский язык залогом украинской государственности. Фото: INTV.ua

Украина сможет прожить без русского языка.

А без украинского языка государства не станет, сказал в интервью "Вголосу" доцент кафедры культурологии Киево-Могилянской академии, политолог, философ, публицист, колумнист, журналист Игорь Лосев.

"Я самостоятельно изучил язык, когда приехал в Киев из родного Севастополя. Почему? Это вопрос личных убеждений. Я украинский государственник и хочу, чтобы это государство было", - подчеркнул он.

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"Но дело в том, что наше родное государство, к сожалению, эти положительные стихийные процессы никоим образом не поддерживало. И все эти лозунги ничего не стоят, если депутаты или министры не способны ответить на простой вопрос: "Сколько денег вы готовы потратить на украинизацию?". А без денег процесс не продлится. Вы же посмотрите: Россия тратит огромные средства на дальнейшую русификацию Украины", - сказал Лосев.

Автор Закона о функционировании государственного языка Николай Княжицкий инициировал онлайн-общение относительно Закона в социальной сети.