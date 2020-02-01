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Учителя столицы остаются советизированными - языковед

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Учителя столицы остаются советизированными - языковед
Лариса Масенко рассказала о языковой ситуации в Киеве. Фото: Укринформ

Языковед, профессор Киево-Могилянской академии Лариса Масенко рассказала, что в Киеве до сих пор большинство говорит по-русски.

"Сейчас в столице я значительно чаще слышу украинский язык, чем раньше, и что положительно - от молодежи, хотя в целом Киев остается преимущественно русскоязычным. Дерусификация должна была состояться в первую очередь через образование, большая роль здесь принадлежит школе - средний и высшей, которая должна воспитать языково и национально сознательное молодое поколение", - сказала она, передает "Вголос".

По ее мнению, большинство столичных учителей остаются советизированными.

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"До сих пор в киевских школах распространено явление, когда учительница говорит на украинском только на уроке, а на переменах и внеурочных мероприятиях общается с учениками на русском языке. А у детей таким образом формируется восприятие украинского как скучного официального языка, а русского - как языка развлечений и отдыха. С таким воспитанием в сочетании с влиянием телевизионных каналов, принадлежащих олигархам, где развлекательные программы и сериалы русскоязычные, а нередко еще и применяют практику унижения украинского, языковую ситуацию не изменишь", - считает профессор.

ТРЦ "Атмосфера" в Киеве нарушает языковой закон. "Информация для общего ознакомления подается на государственном языке. Сюда входят указатели, вывески, сообщения, надписи и т.д.", - написал Андрей Смелый в сообществе "И так поймут". Реклама и информация в ТРЦ подается на русском языке.

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02
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