У Зеленского отстаивают необходимость русского языка

Юрий Костюк считает, что знание русского язык дает преимущество Фото: LIGA.net

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что знание русского языка может быть для украинцев дополнительным конкурентным преимуществом.

"Конечно, украинский и английский. И может быть третий на выбор, например немецкий, испанский, французский, итальянский или китайский. Я также считаю, что для нас, украинцев, и знание русского языка может быть дополнительным конкурентным преимуществом. Например, когда крупная западная или азиатская компания выбирает, где открыть региональный филиал, ориентированный на рынок СНГ", - сказал Костюк в интервью "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что Украина не должна отдавать это преимущество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство не выполняет обещаний по языку - нардеп

"На самом деле, это наш способ, возможность и наше оружие - доносить проукраинскую позицию и нарратив туда, где часть людей говорит на русском языке или понимает его. Я говорю сейчас о странах Балтии, Казахстане, Беларуси. Или, например, о Германии и Израиле, где проживает большая русскоязычная диаспора. Они должны узнавать об Украине от Украины, а не от телевидения другой страны", - отметил он.

Вступил в силу закон о полном общем среднем образовании в Украине, который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.