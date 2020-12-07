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понедельник, 07 декабря 2020 12:51

Турция запускает курсы по изучению украинского языка

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Турция запускает курсы по изучению украинского языка
12 декабря в Анкаре запускают курсы. Фото: pexels.com

В столице Турции Анкаре 12 декабря прочнуться курсы изучения украинского языка.

Занятия будут проходить онлайн, сообщает Украинский союз в Анкаре в Facebook.

"Начинаем запись в группу изучения украинского языка "с нуля". Если среди ваших турецких родственников, друзей или знакомых есть желающие овладеть украинским языком, обязательно поделитесь с ними этой информацией", - говорится в сообщении.

К виртуальным занятиям могут присоединиться не только жители Анкары.

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Занятия будут проходить по субботам и воскресеньям с 12.30 до 14.00.

Также при школе уже действуют группы по изучению украинского языка высшего уровня.

Образовательная платформа "Е-язык" начинает запись на курс по украинскому языку "22 урока к языковой уверенности". Онлайн-курс помогает расширить словарный запас, рассмотреть типичные бытовые ситуации и стать уверенным пользователем языка.

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Дата
07
декабря

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