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вторник, 19 января 2021 15:25

Труханов попросил коллег разговаривать на украинском языке

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Труханов попросил коллег разговаривать на украинском языке
Геннадий Труханов призвал коллег усиленно учить украинский язык Фото: izbirkom.org.ua

Городской голова Одессы Геннадий Труханов впервые провел аппаратное совещание на украинском языке. На украинском пытались говорить и все его участники, даже те, кто не владеет языком.

Иногда мэр употреблял русские выражения, но показал достаточный уровень владения украинским. Такой же уровень показали руководители департаментов муниципальной безопасности, образования и науки, городского хозяйства. Тяжелее всего докладывать на украинском языке, даже с бумажкой, было директорке горздрава Елене Якименко, передает "Думская".

В конце совещания мэр призвал руководителей управлений и департаментов ознакомить подчиненных с нормами языкового закона, обязывающего чиновников местного самоуправления свободно владеть украинским. Что бы помочь им мэрия планирует проводить занятия по украинскому языку.

Также Труханов намекнул на недостаточное внимание к региональным языкам в языковом законе.

"Я надеюсь, что центральная власть обратит внимание на региональные языки, ведь когда наши политики заходят в угол, они вспоминают, что наша большая страна – многоязыковая, а когда проходят выборы – об этом забывают. Мы будем напоминать об этом доступными нам способами", - отметил мэр.

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Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля 2019-го. Его приняли во 2-м чтении. "За" проголосовало 278 народных депутатов, "против" - голосовали 38, воздержались - 7, не голосовали - 25.

Новый языковой закон вступил в силу 16 июля 2019 года. Действие части статей отсрочили, чтобы было время на подготовку их выполнения.

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