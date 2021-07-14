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четверг, 15 июля 2021 01:13

"Теперь ты можешь выбирать" - сценарист рассказал, почему перешел на украинский

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&quot;Теперь ты можешь выбирать&quot; - сценарист рассказал, почему перешел на украинский
Сценарист из Запорожья Слава Юшков уже 10 месяцев общается на украинском. Фото: Yabl

Сценарист из Запорожья Слава Юшков написал в Facebook, почему перешел на украинский язык

Он 10 месяцев пользуется украинским языком.

"Перешел на украинский, потому что в результате погружения в украинский культурный и исторический контекст и поиска ответов на вопросы самоидентичности, аргументы за переход на украинский язык победили инертное желание мозга держаться за "великий и могучий язык Кивы и Моргенштерна". Да, это простой ответ. Если еще проще, то посмотрите сериал "Друзья" в украинском дубляже, а затем на "языке, который нужно защищать танками и долбо*бизмом", - написал он.

Интерес к украинскому языку у сценариста начался с путешествий за границу. Ему было важно, чтобы местные понимали, что он из Украины.

"Но я говорил по-русски, что побудило их идентифицировать меня русским, а мне запускать протокол разъяснения. Так продолжалось, пока один португалец не сказал, мол, какая разница: Украина, Россия. Меня это задело, а он по-португальски спокойно ответил: "Но вы говорите на одном языке". Именно тогда мой рациональный мозг осознал: объяснять, что ты украинец, на русском языке при наличии украинского - это какая-то лишняя итерация", - пишет Юшков.

Говорить на украинском - это один из базовых способов жить украинском, считает он.

"На эту мысль меня натолкнули путешествия в Эстонию и Литву и больше всего - в Армению. Как человек с армяно-украинской кровью, я вижу много общего в истории этих стран. Украинцев уничтожали Голодомором, армяне пережили геноцид со стороны турок. Обе страны имеют потерянные территории, обе страны в России считаются "чем-то своим, что они не способны ни любить, ни отпустить". Но там невозможно встретить человека, который не знает, что Арарат - это Армения. Более того, все армяне говорят на армянском. Так же как литовцы и эстонцы говорят на своих языках. И, о чудо, там есть много людей "нашего" возраста, которые вообще не знают "языка, на котором говорил Пушкин, влюблялся Есенин и рыгал в бассейн в Египте Володя из Рязани", - рассказывает сценарист.

Юшков пишет, что на тот момент был уже готов к переходу. Но ему не хватало толчка.

"Именно тогда мой мозг любезно перешел на лаконичный пафос: "Ты знаешь русский, ты этого не выбирал. Говорить на украинском означает, что теперь ты можешь выбирать". Видите, эта штука в моей голове может формулировать кратко. Но редко", - пишет он.

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1 сентября 2020 года Слава Юшков окончательно перешел на украинский.

"Это не значит, что я отказался от русского. Он уже есть в моей жизни и никуда не денется, как и ирония от его имперского контекста. Это значит, что мне нравится звучать на украинском. И я хочу овладеть им на том уровне, чтобы это звучание не вызывало нареканий даже у моего внутреннего пристального человечка с его извечным: "Эй, парень, что ты думаешь, ты можешь лучше". Это будет сложно и долго. Но я готов. Я думаю, что русский язык уже открыл в моем персонаже большие характеристики. Но я чувствую, что во мне есть еще не одна карточка под вопросом, которые я смогу открыть только на украинском. Чем закончится я не знаю. Но это и неважно. В этом вопросе я самурай: сам путь и является целью. А еще я ниндзя: незаметно пробрался в вашу ленту и размахиваю украиноязычными нунчаками", - написал он.

Юшков подытожил тем, что ему хочется верить, что наступит тот день, когда в Украине никому не нужно будет отвечать на вопрос: "А почему ты решил говорить на украинском?"

Львовянка 4-летняя Кристина Дуда ведет блог об украинском языке. Ее мать Леся Дуда основала языковую мастерскую "Слово на нОво". На курсах у нее носители языка улучшают свой украинский. Также она создала проект изучения языка детьми. Подала его на конкурс в украинском культурном фонде. Однако программа "Дети культуры", в рамках которой проходил конкурс, имеет условие - 25% финансирования авторы проекта должны собрать на платформе "Спильнокошт".

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