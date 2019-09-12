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четверг, 12 сентября 2019 13:57

Телеканал оштрафовали за нарушение языковых квот

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Телеканал оштрафовали за нарушение языковых квот
Телеканал "Твій всесвіт" транслировал недостаточно украиноязычных программ. Фото: "Рубрика"

В Николаевской области оштрафовали региональный телеканал "Твій всесвіт".

Штраф наложили по решению Национального совета за несоблюдение норм трансляции контента на украинском языке, сообщает пресс-служба.

"Национальный совет на заседании 12 сентября рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО" Телерадиокомпания "Твій всесвіт", город Первомайск Николаевской области и признала нарушения обществом статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и применил санкцию "взыскание штрафа", - говорится в сообщении совета.

С 31 января по 6 февраля 2019 года обнаружили несоответствие пропорции трансляции украиноязычного контента к русскоязычному.

"Доля передач и фильмов, выполненных на государственном языке, составила 63% от общей продолжительности вместо 75%, предусмотренных законом", - сообщает Нацсовет.

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Внеплановая проверка лицензиата состоялась 24 июля 2019 года и подтвердила результаты мониторинга, о чем был составлен соответствующий акт.

Вещателя оштрафуют на 1 705,96 грн.

Нежелание говорить на украинском в Украине является проблемой граждан, а не государства. Директор Института украинского языка Павел Гриценко считает, что эти люди еще не доросли до уровня Украины.

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Дата
12
сентября

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