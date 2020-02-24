Суд заставил украинизировать сайт интернет-магазина

Львовский активист Святослав Литинский выиграл судебное дело против интернет-магазина парфюмерии и косметики "Бомонд", относительно предоставления услуг на украинском языке.

"Верховный Суд отклонил кассационную жалобу интернет-магазина и оставил решение судов предыдущих инстанций без изменений. Он сделал свой первый правовой вывод относительно языка предоставления информации потребителям и указал, что потребитель имеет безусловное право на получение информации на украинском языке!", - написал Литинский в Facebook и выложил решения суда.

В комментариях активиста благодарят и поддерживают. Сам интернет-магазин начал делать описание товаров на украинском языке.

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Автор: facebook.com/svyatoslav.litynskyy/ Святослав Литинский показал решение Верховного Суда Украины

Святослав Литынский проиграл суд Офису президента. Мужчина требовал предоставить украинский перевод русскоязычного выступления Зеленского на IForum. По словам Литинского, он сначала не получил ответа на обращение. Более чем за 30 суток, когда подал иск в суд, представители Офиса президента ответили, что перевод не предоставят.