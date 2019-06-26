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среда, 26 июня 2019 16:16

Суд взялся за новое правописание

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Суд взялся за новое правописание
Суд назначил дату рассмотрения производства по новому украинского правописания. Фото: oilreview.kiev.ua

Подготовительное заседание по иску к Кабинету министров об обжаловании новой редакции украинского правописания Окружной административный суд города Киева назначил на 27 июня 2019-го.

Рассмотрение дела будет проходить по правилам общего искового производства, отмечает пресс-служба суда.

Истец обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса.

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На рассмотрение киевского Окружного административного суда поступил иск на Кабинет министров относительно обжалования новой редакции украинского правописания.

Мать обжаловала новое правописание в интересах дочери, которая учится в 7-м классе, сообщила пресс-служба суда.

Женщина просит признать постановление Кабмина противоправным и недействительным. По ее мнению, принимая изменения в правописание, правительство действовало за пределами своих полномочий.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Иск от имени истицы подал адвокат Дмитрий Ильченко, который защищал в суде фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

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