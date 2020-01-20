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понедельник, 20 января 2020 16:04

Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
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ТРЦ представляет информацию на русском
Фото: Facebook
ТРЦ представляет информацию на русском
ТРЦ представляет информацию на русском

ТРЦ "Атмосфера" в Киеве нарушает языковой закон.

"Информация для общего ознакомления подается на государственном языке. Сюда входят указатели, вывески, сообщения, надписи и т.д.", - написал Андрей Смолий в сообществе "И так поймут".

Реклама и информация в ТРЦ подается на русском языке.

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Смолий заявил, что будет обращаться в соответствующие службы относительно нарушений.

Сеть магазинов одежды и товаров для дома Zara официально отказалась обслуживать украинцев на государственном языке. Вопрос, почему сайт компании zarahome.com не дает возможности делать покупки на украинском, задал по электронной почте клиент-киевлянин.

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