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среда, 30 июня 2021 19:32

Спортсмены не виновны. Украинской ассоциации футбола посоветовали как урегулировать языковой вопрос

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Спортсмены не виновны. Украинской ассоциации футбола посоветовали как урегулировать языковой вопрос
Украинская ассоциация футбола занимается национальной сборной. Фото: KOF

Украинской ассоциации футбола нужно урегулировать вопрос государственного языка. На нем должны общаться украинские футболисты на международных соревнованиях.

"По поводу языка футболистов. Футболисты не виноваты. При отсутствии инструкций или рекомендаций со стороны Украинской ассоциации футбола они априори пользуются более удобным им языком, не задумываясь об альтернативе. Это естественно. И между прочим они не являются исключением.

Если бы не закон о языке и регламент ВРУ, то даже часть нардепов до сих пор говорила бы на русском прямо в зале Верховной Рады. Более того, часть политиков без проблем позволяют себе общаться на русском на токшоу или интервью. Что уж говорить о футболистах?" - написал журналист Сергей Стуканов на странице в Facebook.

Советует Ассоциации футбола разработать соответствующие инструкции.

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"Не надо давить на футболистов. Надо - предлагать Ассоциации футбола (а лучше всем спортивным ассоциациям в целом), чтобы разработали инструкции по общению со СМИ и публичных выступлениях спортсменов, представляющих нашу страну на международных соревнованиях. Языком общения должен быть украинский язык.

Между собой, с друзьями, дома, даже с тренером - говорите как угодно. Но когда выступаешь публично - пользуйся украинским. Все ходили в школу и учили язык на достаточном для общения уровне. Если кому вдруг нужно его подтянуть - это тоже не проблема" , - отметил Стуканов.

Украинцев возмутило, что футболисты сборной общаются на русском языке. В частности, им пользовался отвечая на вопрос журналистов автор победного гола в ворота сборной Швеции Артем Довбик.

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