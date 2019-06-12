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среда, 12 июня 2019 17:15

Советник Зеленского объяснил, что будет с языковым законом

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Советник Зеленского объяснил, что будет с языковым законом
Руслан Стефанчук заявил, что в закон могут внести правки. Фото: UAportal

В языковой закон могут внести правки, если это потребуется для его выполнения.

Об этом заявил главный идеолог команды президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина".

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то поправок, то они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский язык", - сказал он.

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Стефанчук добавил, что откат назад в вопросе декоммунизации не планируется.

Львовский областной совет объявил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Депутаты требуют не допустить игнорирование статуса государственного языка. "Президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни в качестве официального языка России - государства-агрессора".

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