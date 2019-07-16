Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)

Рассмотрение украинского языкового закона на заседании Совбеза ООН инициировала Россия Фото: Фокус.ua

На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке обсуждают украинский языковой закон.

Собрание инициировано делегацией Российской Федерации. Заседание началось в 17.00 по киевскому времени. Об этом говорится на официальном сайте Совета Безопасности ООН.

Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае. Тогда его проведения заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.

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16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни. Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком.